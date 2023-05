„ Die schützende Hand eines Landespatrons ist wertvoll. Aber eine politische Vollkaskoversicherung erst recht. ” — Günther Heidegger

Fast ging er spurlos an uns vorüber. Der Europatag diese Woche. Er erinnert an die Erklärung von Robert Schuman, die der damalige französische Außenminister am 9. Mai 1950 abgegeben hatte. Für ein neues Europa. Ein Europa des Friedens und der Einheit. Es war der Grundstein für die heutige EU. Und so hat das offizielle Südtirol dann doch ein wenig gefeiert. Im Landtag.Den Menschen auf der Straße hingegen ging der Europatag auch heuer großteils am Allerwertesten vorbei. Dabei ist ein vereintes Europa gerade für uns Südtirolerinnen und Südtiroler eine unglaubliche Chance. Und ein großes Geschenk. Auch wenn dies viele nicht so sehen. Oder wahrhaben wollen.Deshalb täte ein Zeichen gut. Und bei allem Respekt vor den Bemühungen, den Josefi-Tag bei uns wieder offiziell zum Feiertag zu erheben – was mir übrigens sehr gefallen würde –, beim Europatag wäre es ein nicht minder wichtiges Signal. Denn die schützende Hand eines Landespatrons ist wertvoll. Aber eine politische Vollkaskoversicherung erst recht.