Selenskyi hat Befreiung aller besetzten Gebiete angekündigt

Putin hatte unter Bruch des Völkerrechts und international nicht anerkannten Referenden mit den Besatzungschefs der 4 Regionen am 30. September 2022 Verträge über die Aufnahme in die Russische Föderation unterschrieben. Die Ukraine führt weiter eine Gegenoffensive zur Befreiung der Gebiete von russischer Besatzung.„Vor uns liegen eine große Arbeit und die Lösung schwieriger Aufgaben, die Umsetzung eines großen Programms der Wiedererrichtung und der sozial-ökonomischen Entwicklung unserer historischen Regionen“, sagte Putin weiter in dem Clip. „Und wir werden auf jeden Fall unserer gesetzten Ziele erreichen.“Der russische Präsident nannte die von keinem Land der Welt anerkannte Einverleibung der Gebiete ein „historisches und schicksalsträchtiges Ereignis“. Er dankte den Menschen in den Gebieten, deren Entschlossenheit Russland noch stärker gemacht habe. „Wir sind ein Volk. Und zusammen bewältigen wir alles, finden auf alle Herausforderungen eine Antwort“, sagte Putin.Auch nach mehr als eineinhalb Jahren Krieg kontrolliert Russland keine der 4 annektierten Regionen komplett. Der Ukraine gelang es zudem, im Zuge ihrer seit Monaten laufenden Gegenoffensive Teile der Gebiete mit militärischer Hilfe des Westens zurückzuerobern. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Befreiung aller besetzten Regionen des Landes angekündigt, einschließlich der bereits 2014 von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim. Russlands Kriegsziel besteht darin, die 4 annektierten Gebiete komplett unter seine Kontrolle zu bringen. Zudem will die Atommacht die Krim mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln halten.