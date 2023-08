Ein junges Trio für das Team K

„Mit Giada, Matthias und Tommaso stellt unsere Bewegung 3 junge, in der Gesellschaft verwurzelte und zukunftsorientierte Kandidaten vor, die vor allem jungen Menschen eine Perspektive geben wollen und sie für die Politik zu begeistern“, so Paul Köllensperger und Maria Elisabeth Rieder.Matthias Cologna (31) aus Bozen, ist Doktoratsstudent in Wirtschaftswissenschaften an der Freien Universität Bozen und Team K-Gemeinderat in Bozen.„Meine Priorität ist es, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass junge Menschen ihre Zukunft in Südtirol aufbauen können. Die Abwanderung von Fachkräften ist ein Phänomen, von dem unser Land leider immer mehr betroffen ist: Von unterbezahlten Praktika bis hin zu exorbitanten Lebens- und Wohnkosten ist es für junge Menschen schwierig, sich die eigene Zukunft in Südtirol vorzustellen. Die Herausforderungen, denen sich unsere Gesellschaft stellen muss, sind äußerst anspruchsvoll, allen voran der Klimawandel und der Kampf gegen soziale Ungleichheiten - Themen, zu denen ich einen Beitrag leisten möchte.“Tommaso Marangoni (29) aus Bozen, ist Mitglied der ersten Stunde beim Team K, das jüngste Gründungsmitglied vor 5 Jahren.„2018 habe ich mitgeholfen, dieses politische Projekt ins Leben zu rufen. Eine politische Bewegung, die alle Bürgerinnen und Bürger unabhängig von der Sprachgruppe mitnehmen und vertreten will, um das System-SVP und Partikularinteressen zu bekämpfen und sich für ein neues Südtirol einzusetzen. Nach einer intensiven Legislaturperiode als Mitarbeiter der Landtagsfraktion und auf der Grundlage des Know Hows und der zahlreichen Vorschläge, die bereits eingebracht wurden, habe ich beschlossen, einen Schritt nach vorne zu machen und mich noch stärker für die Themen einsetzen zu wollen, die hauptsächlich unsere Generation betreffen: Die hohen Wohnungskosten, die Abwanderung von Fachkräften, der Umweltschutz, die Mehrsprachigkeit als Chance.“Die 28-jährige Brixnerin Giada Del Marco hat ihre Berufserfahrung als Arbeitnehmerin in verschiedenen namhaften Eisacktaler Firmen angefangen und ist nun seit kurzer Zeit selbstständig. Neben Werbedienstleistungen für Unternehmen führt sie nun auch ihr eigenes Tiergeschäft mit einem angeschlossenen Hundekindergarten.„Ich bin im Brixner Vereinswesen sehr aktiv, insbesondere als Präsidentin des Tierschutzvereins Fauna sowie des Vereins gegen Gewalt an Frauen Es geat di a un – tocca a te. Darüber hinaus bin ich auch Mitglied des Beirates für Chancengleichheit der Gemeinde Brixen und Feuerwehrfrau. Ich setze mich für eine Politik ein, die die Bedürfnisse von Natur, Menschen und hier vor allem Familien, Mütter, Menschen mit Behinderung, Kinder und sozial Schwächere sowie Tieren berücksichtigt.“