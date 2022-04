„Dass Widmann nicht mehr Zuständigkeit für Gesundheit hat, ist ein Schaden“

Foto: © DLife/Multari

„Landesrat Widmanns Management in der Pandemie war für mich mustergültig und exzellent", meint Generaldirektor Florian Zerzer. „Uns ist ein sehr guter und kompetenter Gesundheitslandesrat abhanden gekommen. Über die politische Situation will ich nicht reden. Aber wie es gelaufen ist, ist für uns eine große Enttäuschung." Auch andere hochrangige Sanitäts-Führungskräfte zollen Widmann großen Respekt für das Geleistete.„Widmann war für mich in jeder Hinsicht ein Lehrmeister, meint Generaldirektor. „Es war oft hart, mit ihm zu arbeiten, weil er viel verlangt hat und oft nicht nur eine Lösung erarbeitet werden musste, sondern auch noch eine zweite und dritte Lösung." Der Landesrat habe großen Wert darauf gelegt, für den Bürger eine sehr gute Dienstleistung zu erbringen. „Nur klinisch gut zu sein, reichte ihm nicht", berichtet Generaldirektor Zerzer.„Widmann hat dazu beigetragen, dass viel in Bewegung gekommen ist", meint Sanitätsdirektor. Er habe sich als Landesrat nicht nur dafür eingesetzt, dass die langen Wartezeiten im Allgemeinen abgebaut werden, sondern besonders auch jene in den Notaufnahmen. „In der Pandemie hat unser Team das Mögliche getan und Widmann war immer an vorderster Stelle präsent und hat bei ganz vielen Themen seinen Beitrag geleistet", betont Bertoli. „Er war immer erreichbar, ist dem Personal zur Seite gestanden und versuchte, den Mitarbeitern Antworten zu geben auf kleine und große Probleme. Es ist eine heikle Situation, mit ihm wurde viel initiiert, viel angefangen und auf den Weg gebracht, das alles muss mit gleicher Kraft vorangetrieben werden", hebt Dr. Bertoli hervor.„Landesrat Widmann stand immer zur Verfügung – Tag und Nacht", berichtet, stellvertretender Covid-Einsatzleiter. „Dadurch war man in dieser Pandemie imstande, immer ganz schnell Antworten zu geben und schnell Lösungen zu finden. Widmann hat sich immer dafür eingesetzt, dass Vergleiche mit anderen Regionen und dem Ausland angestellt und von dort Infos eingeholt wurden. Man denke nur an den Massentest. Wir haben uns international vernetzt – das hat ganz viel gebracht. Unser Netz, unsere Verbindungen in Europa sind unter Widmann sehr verstärkt worden." Widmann habe immer ein offenes Ohr für jedes Problem gehabt. Er habe sich für das Intensivpatienten-Management eingesetzt und versucht, Südtirols Krankenhäuser noch stärker zu vernetzen. „Früher hat es in Südtirol geheißen, 7 Krankenhäuser seien zu viel, aber man hat gesehen, wenn sie sich korrekt vernetzen, dann ist die Peripherie gleich wichtig wie das Zentrum, um die Pandemie unter Kontrolle zu halten", sagt Franzoni. „Widmann hat die peripheren Krankenhäuser von Anfang an unterstützt." Es habe eine „Super-Synergie" zwischen dem Landesrat, Generaldirektor Zerzer, den Ärzten und Pflegern gegeben. „Dieses Rezept hat uns dabei geholfen, damit diese Pandemie bei uns glimpflicher ausgehen konnte und wir heute mit einem besseren Ergebnis dastehen als viele andere Regionen", so Franzoni.Dass Widmann nicht mehr die Zuständigkeit für die Gesundheit hat, ist ein Schaden, meint der Landessekretär des ASGB-Gesundheitsdienstes,. „Es wäre dringend notwendig, die sanitären, nicht ärztlichen Berufsbilder aufzuwerten wie etwa die Krankenpfleger. 2021 gab es eine kleine Aufwertung, aber bei weitem zu wenig. Bei einem Kollektivvertrag ist es wichtig, dass der Landesrat das OK gibt und das Ganze in der Landesregierung weiterbringt. Der Landeshauptmann hat unsere Anliegen auch immer weitergebracht, aber ich frage mich, ob er so viel Zeit hat, sich um die Sanität zu kümmern, wie es notwendig wäre. Notwendig wäre ein Landesrat."