„Ein schockierendes Maß an Ignoranz und Geschichtsvergessenheit“

Jedes Jahr am 27. Jänner gedenken wir der Millionen Opfer des Nationalsozialismus. Die Gräueltaten des Nazi-Regimes sind bis heute kaum in Worte zu fassen: Zwischen der Machtergreifung im Jahr 1933 und dem Ende des Zweiten Weltkriegs im Jahr 1945 ermordeten die Nazis Millionen von Menschen – angefangen bei der planmäßigen Ermordung von über 6 Millionen Juden, über Millionen von Soldaten und Zivilisten.Wer jemals die Möglichkeit hatte, mit Zeitzeugen zu reden, bekam zumindest annährend einen Eindruck, wie menschenverachtend und grausam die Nazis vorgegangen sind.Der Massenmord und die Vernichtungsideologie dieses Regimes sind mit nichts Anderem zu vergleichen und sollten uns für ewig ein Mahnmal sein.Und doch steigt die Zahl der Geschichtsvergessenen wieder an. So gab es laut einer jüngsten Erhebung im Jahr 2021 eine deutliche Zunahme von antisemitischen Vorfällen in Europa.Doch die Geschichtsvergessenheit beginnt nicht erst bei den Taten. Schon beim Umgang mit Worten erkennt man die Ignoranz und die Verharmlosung der Nazi-Gräueltaten.So bemühen seit Beginn der Pandemie vor allem Impfgegner und Corona-Leugner den Nazi-Vergleich. Man braucht nur an das Schild eines Demonstranten auf den Bozner Talferwiesen vor einigen Monaten mit der Aufschrift „Draghi = Hitler“ denken.Auch Schilder mit der Aufschrift „Impfen macht frei“ sind auf den Corona-Demos immer wieder zu lesen – als Anlehnung an den Satz „Arbeit macht frei“, der am Tor des Vernichtungslagers Auschwitz stand.Was soll man sagen? Zumindest ich finde für solche unerträglichen Vergleiche keine Worte. Adolf Hitler und sein Regime haben die Ermordung von Millionen von Juden veranlasst, die Vernichtung von bestimmten Ethnien und Minderheiten.Dass die Politik unserer Zeit aber keinen Massenmord am eigenen Volk plant, sondern mit den Corona-Maßnahmen versucht, die Bürger vor einem heimtückischen Virus zu schützen, scheint bei bestimmten Leute noch nicht angekommen zu sein.Sicher. Verschwörungstheorien gab es immer schon. Aber die Corona-Regeln mit der Nazi-Diktatur zu vergleichen, ist nicht nur eine unsägliche Verharmlosung von Millionen von Opfern von damals, sondern zeugt auch von einem Maß an Geschichtsvergessenheit und Ignoranz, das schockierend ist.

