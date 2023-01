Ein Südtiroler wird Botschafter des Heiligen Stuhls in Jordanien

Kurienerzbischof Giovanni Pietro Dal Toso bei einem Besuch in Leifers 2018. - Foto: © Dlife-Multari

Giovanni Pietro Dal Toso (58) hat nach seiner Matura am Bozner Franziskanergymnasium das Priesterseminar in Brixen besucht und dort sowie in Innsbruck Philosophie und Theologie studiert.1989 wurde er Priester in der Diözese Bozen-Brixen. Nach 3 Jahren pastoraler Tätigkeit studierte er weiter: Philosophie an der Päpstlichen Universität Gregoriana. Im Dezember 1997 promovierte er. Im Juni 2001 erhielt er von der Päpstlichen Lateranuniversität das Lizentiat in Kirchenrecht.Seit dem 1. März 1996 war er Beamter des Päpstlichen Rates „Cor Unum“. Am 21. Juni 2004 wurde er zum Unterstaatssekretär ernannt.Er ist Mitglied der von der Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung und der Kongregation für den Klerus eingerichteten Sonderkommission für die Behandlung von Fällen der Nichtigkeit der kirchlichen Weihe und der Befreiung von den Verpflichtungen des Diakonats und des Priesteramts.