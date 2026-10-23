Die Attacke sei „objektiv ein Anschlag mit rassistischer, wahrscheinlich islamfeindlicher Konnotation“ gewesen, sagte der Bürgermeister der betroffenen Stadt Trappes, Ali Rabeh, am Freitag. Innenminister Laurent Nuñez sagte, es handle sich „eindeutig um ein terroristisches Verbrechen“.<BR \/><BR \/>Unter den Verletzten ist auch ein zwölfjähriges Mädchen. Die französische Anti-Terror-Staatsanwaltschaft leitete ein Ermittlungsverfahren wegen „Mordes im Zusammenhang mit einer terroristischen Vereinigung“ ein.<BR \/><BR \/>Die Tat sei „aufgrund der tatsächlichen oder vermeintlichen Zugehörigkeit zu einer angeblichen Rasse, Ethnie, Nation oder bestimmten Religion begangen“ worden. Die Ermittlungen beträfen außerdem den Tatbestand des „Besitzes einer Waffe der Kategorie A“, zu der insbesondere Automatikwaffen gehören, sowie der „Beteiligung an einer terroristischen kriminellen Vereinigung“.<BR \/><BR \/>Den Behörden zufolge eröffnete der Mann Freitagvormittag in Trappes westlich von Paris und im nahe gelegenen La Verrière das Feuer. Nach Angaben des Bürgermeisters von Trappes schoss der Angreifer aus seinem Fahrzeug heraus.<h3>\r\n„Wollte Blutbad anrichten“<\/h3>Dem Sender BFMTV sagte Bürgermeister Rabeh, der Mann habe offensichtlich wahllos geschossen und ein „Blutbad“ anrichten wollen. Es sei „ein Wunder, dass wir nicht mehr Opfer haben“. Es habe „zahlreiche Schüsse in verschiedenen Stadtteilen“ von Trappes gegeben.<BR \/><BR \/>Das Todesopfer sei „afrikanischer Herkunft“, ein Verletzter in Lebensgefahr sei zudem „maghrebinischer Herkunft“, sagte Rabeh. „Was wir heute miterlebt haben, ist objektiv gesehen ein Anschlag mit rassistischem, wahrscheinlich islamophobem Hintergrund“, fuhr Rabeh fort.