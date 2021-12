„Ein Wettlauf mit der Zeit“: Italien droht „Orange Zone“

„Es ist richtig, dass die Situation in Italien und Europa schwierig ist und die Zahl der Infektionen deutlich zunimmt, was die Gesundheitsstrukturen in eine Krise stürzen kann“, sagt Gesundheitsminister Roberto Speranza. „Wir müssen die Aufmerksamkeit sehr hoch halten und bitten die Bürger, sich besonders um die Einhaltung der Maßnahmen zu bemühen, von Masken bis zur Vermeidung von Versammlungen.“ Zudem müssten sich so viele Bürger so schnell wie möglich die Booster-Impfung verabreichen lassen.„Die Regierung ist bei der Impfpflicht für Schüler zurückhaltender, weil es ein Grundrecht auf Bildung gibt. Ich habe den Antrag der Bürgermeister gelesen, der es verdient, eingehend geprüft zu werden, aber die Regierung bemüht sich, die Bedingungen zu finden, um die Schulen so weit wie möglich zu schützen“.„Italien ist immer näher an der ,Orangen Zone„, denn die Belegung der Krankenhausplätze nimmt weiter zu“, sagt Guido Rasi, wissenschaftlicher Berater der italienischen Regierung. Es sei daher unerlässlich, die dritte Impfdosis sofort zu verabreichen.„Die Impfstoffe sind vorhanden und die Kampagne läuft gut, aber es ist ein Wettlauf mit der Zeit.“ Italien befinde sich „in einer akuten epidemischen Phase, die durch eine hohe Übertragungsrate des SarsCoV2-Virus im größten Teil des Landes gekennzeichnet ist„.

