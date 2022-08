„Eine g'mahnte Wies'n ist das nicht“

„ Mit dieser Kandidatur erfüllt sich für mich ein Traum. Eine g'mahnte Wies'n werden die Parlamentswahlen aber sicher nicht. ” — Manfred Mayr

Manfred Mayr: Ich werde gemeinsam mit Dieter Steger unterwegs sein und durch die Stadt tingeln. Im Überetsch und Unterland hingegen bilde ich mir ein, dass man mich kennt. Ich habe viele Rückmeldungen bekommen – auch von Leuten, die sagen, sie hätten noch nie oder schon lange nicht mehr SVP gewählt, sie kennen mich aber als Person und sie würden mir ihre Stimme geben. Darunter sind auch viele italienischsprachige Bürger.Das Bedürfnis der Menschen nach einemKandidaten ist da: nach einemKandidaten. Ich bin auch für die italienischsprachigen Bürger wählbar. Ich bin in einer gemischtsprachigen Realität aufgewachsen. In meiner dritten Amtsperiode als Bürgermeister habe ich keine Opposition in der Gemeinde, obwohl über 30 Prozent der Bürger italienischsprachig sind. Die Wertschätzung der Italiener spüre ich nicht nur im Dorf, sondern auch darüber hinaus. Wenn ich eine Aufgabe übernehme, dann setze ich mich voll ein und ich mache bei den Leuten keinen Unterschied hinsichtlich Herkunft, Sprache oder sonst etwas.Meine Aufgabe ist es, den Leuten zu helfen. Ich bin seit 32 Jahren in Kontakt mit der öffentlichen Verwaltung, sitze sei 1990 im Gemeinderat, war dann auch 10 Jahre Referent und bin seit 12 Jahren Bürgermeister. Es gefällt mir, mich für die Leute einzusetzen. Mit dieser Kandidatur erfüllt sich für mich ein Traum. Eine g'mahnte Wies'n werden die Parlamentswahlen aber sicher nicht.Mayr: Ich könnte Bürgermeister bleiben. Denn grundsätzlich sind diese beiden Ämter bei der Gemeindegröße von Kurtinig – 670 Einwohner – nicht unvereinbar. Man müsste aber schon schauen, dass der Übergang passt. Zuerst muss man jedoch den Bär schießen, erst dann kann man das Fell verteilen.