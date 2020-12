Eine Lidia-Menapace-Straße für Bozen

„Die Tatsache, dass sie, obwohl sie nicht in unserem Land Südtirol geboren wurde, unsere Stadt als Lebensmittelpunkt und Ort ihres Wirkens gewählt hat, verdient es, im Gedächtnis aller erinnert zu werden: Aus diesem Grund unterstützen die Bozner Grünen den Vorschlag, eine Straße in der Stadt nach ihr zu benennen. Wenn der Name Cadorna mit dem der Pazifistin Menapace ersetzt würde, wäre das ein noch besseres Zeichen“ , so die Grünen in einer Aussendung am Mittwoch. Wie berichtet, starb Lidia Menapace in der Bozner Covid-Station. Ihr Tod löste in Südtirol und ganz Italien Trauer und Bestürzung aus. (STOL hat berichtet)

