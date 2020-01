Eine Million Euro für 7 Projekte zur Mobilität von Forschenden

Das Land Südtirol hat im Vorjahr zum zweiten Mal einen Wettbewerb zur Förderung der internationalen Mobilität von Forscherinnen und Forschern ausgeschrieben und dafür fast eine Million Euro (964.000 Euro) zur Verfügung gestellt.





Nun hat die Landesabteilung Innovation, Forschung und Universität die Rangordnung veröffentlicht, nach der die einzelnen Mobilitätsprojekte in den Jahren 2020 und 2021 bezuschusst werden sollen.Insgesamt 7 internationale Forscher und Forscherinnen im Alter zwischen 30 und 55 Jahren werden demnach in den Jahren 2020 und 2021 mit Unterstützung des Landes sechs bis 24 Monaten lang an Forschungseinrichtung in Südtirol tätig sein.„Die Forschung trägt dazu bei, die wissenschaftliche Arbeit zu beleben und den wissenschaftlichen Austausch in unserem Land anzufeuern“, betont Landeshauptmann Arno Kompatscher.Mit der Förderung der Mobilität von Forschenden wolle das Land dem sogenannten Brain-Drain entgegenwirken und die Abwanderung heller Köpfe, allen voran der Forscherinnen und Forscher, einbremsen.Daher habe das Land auch die Mittel für diese Art der Förderung im Vergleich zur ersten Wettbewerbsausschreibung 2018 um 20 Prozent angehoben. Kompatscher, der in der Landesregierung auch für die Bereiche Wissenschaft und Forschung verantwortlich ist, zeigt sich davon überzeugt, dass der Forschungsstandort Südtirol von solchen Maßnahmen profitiere, „wie etliche Beispiele der vergangenen Jahre zeigen“.Die Bereiche, in denen die 4 Forscherinnen und 3 Forscher arbeiten, sind vielfältig: Es geht um die Wiederverwertung von Abfällen aus der Getreideverarbeitung, die lokale Biobierproduktion, den Föderalismus und die Bürgerbeteiligung in den Ländern Südtirol, Nordtirol, Trentino und der Steiermark, die technologische Entwicklung im Sinne der Industrie 4.0 in kleinen Unternehmen, die Auswirkungen extremer Wetterereignisse in Südtirol und die kulturelle Integration der islamischen Gemeinde in Südtirol. 4 der Forschenden werden an der Europäischen Akademie arbeiten, 2 im Versuchszentrum Laimburg und einer an der Universität Bozen.

