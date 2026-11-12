Als Grund für vermehrte Einschläge russischer Drohnen und Raketen in der Ukraine nannte Präsident Wolodymyr Selenskyj erhebliche Störungen beim Satellitendienst Starshield seit mehreren Tagen. Davon sei die gesamte Front sowie russisch besetzte Gebiete betroffen, teilte Selenskyj auf Telegram mit. Starshield ist die Militärversion des Satellitenkommunikationsdienstes Starlink des US-Unternehmens SpaceX. Systemseitige Einschränkungen begrenzten die zulässige Bewegungsgeschwindigkeit bei der Nutzung von Starshield auf 161 Kilometer pro Stunde.<BR \/><BR \/>Infolgedessen könnten ukrainische Abwehrraketen keine ausreichende Geschwindigkeit erreichen, um russische Geschosse abzufangen. Dadurch sei es zu einigen Einschlägen gekommen. „Das hilft den Russen, mehr Ukrainer zu töten und präzisere Angriffe gegen die Ukraine zu führen“, erklärte Selenskyj. Die Ukraine versuche, die Gründe für die Einschränkung mit der US-Seite zu klären.<BR \/><BR \/>Von 123 eingesetzten russischen Kampfdrohnen verschiedener Typen seien 89 ausgeschaltet worden, teilte das ukrainische Militär zuvor mit. Die ukrainische Luftwaffe nannte keine Zahl der eingesetzten ballistischen Raketen. Sie listete aber die Raketentypen Iskander-M, KN-23, S-400 sowie umfunktionierte Antischiffsraketen Zirkon auf. Es gab keine Angaben zu abgefangenen Raketen.<BR \/><BR \/>Der Angriff habe sich vor allem gegen die Energie- und Verkehrsinfrastruktur gerichtet, erklärte der ukrainische Ministerpräsident Serhij Korezkyj auf Telegram. Russland griff laut ihm zudem eine Anlage zur Stromerzeugung in Saporischschja sowie Hochspannungs-Umspannwerke in den Regionen Odessa und Riwne an. Nach Angaben militärnaher Telegramkanäle wurde auch ein großer Baumarkt im Norden von Kiew getroffen. Insgesamt hätten nächtliche russische Angriffe ukrainischen Angaben zufolge Schäden in acht Regionen des Landes verursacht.<BR \/><BR \/>Das russische Verteidigungsministerium in Moskau sprach von gezielten Angriffen auf Produktionsanlagen der ukrainischen Rüstungsindustrie in Kiew und im Umland. Zudem seien Umspannwerke im Nachbargebiet Schytomyr angegriffen worden. Die Schäden am Stromnetz führen in Kiew und anderen Städten bereits vor Winterbeginn zu Stromausfällen und -abschaltungen.<BR \/><BR \/>Auch die Ukraine setzte in ihrem Abwehrkampf gegen den seit mehr als viereinhalb Jahren andauernden Angriffskrieg Drohnen gegen Ziele im russischen Hinterland ein. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, die Flugabwehr habe mehr als 70 ukrainische Drohnen abgeschossen. Diese Angaben sind nicht überprüfbar.<BR \/><BR \/>Der Bürgermeister von Moskau erklärte auf Telegram, Russland habe fünf Drohnen mit Kurs auf die russische Hauptstadt abgeschossen. Weitere Einzelheiten nannte er nicht.