Ab Montag Schulen eine Woche zu - Massentests für 350.000 Südtiroler

Zur Stunde läuft ein Treffen des Landeshauptmanns mit den Sozialpartnern.Wie durchgesickert ist, sollen aber ab nächsten Montag die Kitas und Kindergärten schließen und alle Schulen in den Fernunterricht wechseln – für maximal eine Woche.Doch es wird Ausnahmen geben: Aufrecht bleiben die Kinderbetreuung sowie der Präsenzunterricht an Schulen für all jene Kinder, deren Eltern in essentiellen Diensten tätig sind.Dazu zählen aber nur die sozio-sanitären Dienste wie Ärzte, Pfleger und Lehrer, die selbst unterrichten. Betroffen sind 5 bis maximal 10 Prozent der Kinder.In der Produktion sollen die Lieferketten aufrecht gehalten werden, Mensen werden aber eingeschränkt.An Baustellen sollen dringliche Arbeiten zu Ende geführt werden können. Dienstleistungen ohne Kundenkontakt sollen möglich bleiben.Die Verordnung soll am Samstag in Kraft treten und 2 Wochen in Kraft bleiben.Aber: Bereits nach einer Woche, nämlich von Freitag, 20. bis Sonntag 22. November sollen flächendeckende, landesweite Tests von bis zu 67 Prozent der Bevölkerung bzw. rund 350.000 Personen auf freiwilliger Basis durchgeführt werden.Ziel ist also ein hartes, aber kurzes Durchgreifen und sich danach mit den Tests wieder freizuschwimmen.Um 17 Uhr am Dienstag werden Landeshauptmann Arno Kompatscher sowie die Landesräte Philipp Achammer und Thomas Widmann ihre Beschlüsse im Rahmen einer Pressekonferenz live verkünden.

bv