Einfach nur verrückt

Bislang haben sie immer gereicht. Die 34 Zeilen hier. Diesmal bin ich mir aber nicht ganz sicher. Dafür kommt gerade viel zu viel zusammen.Da ist zum Beispiel einer 25 Jahre lang Landeshauptmann und formt Südtirol zu einem Musterland. Und zur „Belohnung“ wird er im Alter von einem Gerichtstermin zum nächsten gehetzt. Jetzt sogar, weil er dem Ansehen Südtirols geschadet haben soll.Während andere ungeschoren so wichtige Säulen unserer Gesellschaft wie das Ehrenamt an die Wand fahren. Oder planlos Großraubtiere ansiedeln und Menschen blindlings in die Tragödie führen. Um jetzt händeringend nach einer Lösung zu suchen. Das hätte man einfacher haben können. Und billiger.Bleiben dürfen hingegen die Chaoten, die Schulen unter Wasser setzen und Busse mit Steinen bewerfen. Weil es sich nach offizieller Darstellung um Südtiroler Jugendbanden handelt. Dabei weiß jeder, woher die Burschen wirklich kommen. Unsere Welt ist einfach nur mehr verrückt. Dafür reichen keine 34 Zeilen.