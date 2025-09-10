Kirk griff sich kurz an den Hals und fällt von seinem Stuhl. In einem anderen Clip ist zu sehen, wie er nach dem Schuss am Hals blutet. Die Echtheit der Videos war aber nicht bestätigt. Ein Sprecher der Universität teilte Reuters mit, ein Schuss sei aus einem nahe gelegenen Gebäude abgefeuert worden. Ein Verdächtiger sei festgenommen worden.<BR \/><BR \/>Kirk war der Gründer der konservativen Studentenorganisation Turning Point USA. Er spielte eine Schlüsselrolle dabei, die Unterstützung junger Wähler für Trump bei der Präsidentschaftswahl im November zu mobilisieren. Seine Veranstaltungen auf Universitätsgeländen im ganzen Land ziehen in der Regel viele Menschen an.<BR \/><BR \/>Trump schrieb am Abend unmittelbar nach der Todesnachricht, Kirks sei eine Legende. „Niemand verstand die Jugend in den Vereinigten Staaten von Amerika besser als Charlie oder hatte ein solches Gespür für sie.“<BR \/><BR \/>Auch US-Vizepräsident JD Vance hatte auf der Plattform X gepostet: „Sprechen Sie ein Gebet für Charlie Kirk, einen wirklich guten Kerl und jungen Vater.“ US-Verteidigungsminister Pete Hegseth schrieb auf X: „Möge die heilende Hand Jesu Christi über ihm ruhen.“