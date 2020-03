Einkaufsgutscheine für Bedürftige

„Jetzt von einer Wiederaufnahme der Produktion zu sprechen, ist unangebracht und verantwortungslos“, sagte Regionenminister Francesco Boccia.„Wir alle hoffen, so bald wie möglich zu einem normalen Leben zurückkehren zu können. Wir werden dies jedoch nur Schritt für Schritt machen können. Der bis zum 3. April laufende Produktionsstopp wird verlängert, das ist unvermeidbar. Wann die Aktivitäten wieder aufgenommen werden können, wird die wissenschaftliche Gemeinschaft entscheiden“, sagte der Minister. Boccia hob den Einsatz der Zentralregierung hervor, die die mit der Epidemie konfrontierten Regionen stark unterstütze.„Keine Region hätte es allein geschafft, alle wären zusammengebrochen“, sagte Boccia. Ohne die Unterstützung des Staates hätten die regionalen Gesundheitssysteme dem Epidemie-Notstand jedoch nicht standhalten können. Boccias Worte lösten die empörte Reaktion norditalienischer Regionspräsidenten aus.Daher müssten weiterhin rigorose Vorsichtsmaßnahmen eingehalten werden, erklärte der lombardische Gesundheitsbeauftragte Giulio Gallera am Sonntag.Unterdessen erhalten die italienischen Gemeinden im Voraus 4,3 Milliarden Euro, die sie vom Staat sonst im Mai erhalten hätten. Hinzu fließen 400 Millionen Euro in die Gemeindekassen.Das Geld soll an die 8000 Kommunen je nach Einwohnerzahl und der Zahl bedürftiger Familien verteilt werden.Damit sollen Einkaufsgutscheine im Wert von 25 Euro für den Erwerb von Lebensmitteln vergeben werden.Die Gutscheine werden die Bürger von den Sozialdiensten, dem Zivilschutz und von ehrenamtlichen Organisationen erhalten. „Niemand wird alleingelassen“, versicherte Premier Giuseppe Conte. Ziel der Regierung sei es, „Barmittel für Familien, Unternehmen und Arbeitnehmer sicherzustellen“.

apa