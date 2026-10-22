Ein entsprechender Begehrensantrag der Süd-Tiroler Freiheit, mit dem die Parlamentarier in Rom zu diesem Schritt aufgefordert werden sollen, wurde gestern einstimmig angenommen.<BR \/><BR \/>Dabei handelt es sich um ein vollautomatisches, digitales System zur Straßennutzungsgebühr, das komplett ohne physische Mautstellen oder Schranken auskommt. Der Verkehr fließt ohne anzuhalten mit normaler Autobahngeschwindigkeit durch. <BR \/><BR \/>Das System soll Staus an den Mautstellen verhindern, den Schadstoffausstoß durch entfallende Brems- und Anfahrvorgänge senken und die Renaturierung bisher betonierter Flächen ermöglichen.