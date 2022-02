Einstweilen bis zum 10. Februar: Maskenpflicht im Freien und Partyverbot

In der ersten Ministerratssitzung nach der Wiederwahl von Sergio Mattarella zum Staatspräsidenten erneuert die Regierung die auslaufenden Anti-Covid-Maßnahmen (STOL hat berichtet) , wählt aber eine sanfte Gangart und gibt damit ein erstes Zeichen für den Tempowechsel, der in den kommenden Wochen mit einer schrittweisen Lockerung der Beschränkungen und einer Rückkehr zur Normalität stattfinden soll – beginnend am Mittwoch mit Lockerungen für die Schule.Aktivitäten in Tanzlokalen, Diskotheken und ähnlichen Einrichtungen bleiben bis zum 10. Februar ausgesetzt. Dies geht aus einem Erlass hervor, den Gesundheitsminister Roberto Speranza unterzeichnet hat. Die Maßnahmen sind mit 1. Februar in Kraft getreten.Von der Maskenpflicht im Freien befreit sind: Kinder unter 6 Jahren; Personen mit Krankheiten oder Behinderungen, die mit dem Tragen einer Maske unvereinbar sind, sowie Personen, die mit einer behinderten Person so kommunizieren müssen; Personen, die Sport treiben.Verschiedenen Regierungsquellen zufolge wird für die Kabinettssitzung am Mittwoch ein neuer Covid-Erlass erwartet, mit dem die Verordnung über die Ausweitung des Tragens von Masken im Freien und die Schließung von Diskotheken verordnungsrechtlich abgesichert und weitere Fragen, angefangen bei der Quarantäne in Schulen, geregelt werden sollen. Zu den offenen Fragen gehört auch die nach der Länge der Gültigkeit des Grünen Passes für diejenigen, die auch die dritte Impfdosis erhalten haben.„Die von Sergio Mattarella geäußerten Prioritäten, der Kampf gegen die Pandemie und die Wiederbelebung des wirtschaftlichen und sozialen Lebens des Landes, sind die gleichen wie die der Regierung“, sagte Ministerpräsident Mario Draghi Berichten zufolge beim ersten Ministerrat nach der Wiederwahl Mattarellas.

ansa/stol