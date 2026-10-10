Und etwa die Hälfte der Befragten meint, dass die Einwanderung in Südtirol eher negative Auswirkungen hat. Sozial-Landesrätin <b>Rosmarie Pamer<\/b> sieht nun die Wirtschaftsverbände gefordert, Lobbying zu betreiben. <BR \/><BR \/><b>Verena Wisthaler<\/b>, Leiterin des Zentrums für Migration und gesellschaftlichen Wandel an der Eurac, stellte am Donnerstag bei einer Tagung über Integration auf Gemeindeebene in Bozen einige Ergebnisse einer Umfrage vor, die heuer im Frühjahr durchgeführt worden war. Etwa 2000 Leute sind laut Wisthaler befragt worden. Die Studie wird erst nächstes Jahr fertiggestellt und dann öffentlich präsentiert, die Daten sind nicht zitierbar, betont die Eurac-Forscherin. <BR \/>Die Ergebnisse seien sehr vorläufig, das Präsentierte noch nicht nach wissenschaftlichen Standards sauber. <h3>\r\nSkepsis in den Landgemeinden<\/h3>Aber auch wenn an der Studie noch gefeilt wird, so wird doch bereits aufgrund der ersten Ergebnisse, die am Donnerstag, durchsickerten, klar, dass es in puncto Integration noch einiges zu tun gibt. Vor allem in den Landgemeinden unter 15.000 Einwohner weisen die Befragten auf die negativen Auswirkungen der Einwanderung auf die Sicherheit hin. In den Landgemeinden sind auch viele Befragte der Auffassung, dass die Einwanderung beschränkt werden sollte – 42 Prozent.<h3>\r\nPamer: Umfragen sind sehr ernst zu nehmen<\/h3>„Man muss solche Umfragen sehr ernst nehmen“, betont Landesrätin Pamer. Südtirol habe eine sehr große Zahl an ausländischen Mitbürgern aufgrund der florierenden Wirtschaft. Unternehmerverband und Hoteliers- und Gastwirteverband (HGV) sollten noch viel stärker als bisher öffentlich kommunizieren, dass Einwanderer gebraucht werden und dass ohne die Einwanderer so einiges zugesperrt werden müsste, meint Pamer.<BR \/><BR \/> Und darauf weise sie auch immer wieder in Sitzungen hin. Ob im Gastgewerbe, Handel oder als Betreuerin („Badante“) im Haus – überall werden Einwanderer gebraucht. „Da müssen wir viel mehr Überzeugungsarbeit leisten“, fordert Pamer. „Lobbyarbeit müssen vor allem die Wirtschaftsverbände machen – Sensibilisierung. Es reicht nicht aus, jedes Jahr nur Rekordzahlen zu präsentieren. Denn wer steht hinter diesen Zahlen? Großteils sind es ausländische Mitarbeiter“, betont die Sozial-Landesrätin mit Nachdruck. <h3>\r\nNur wenige Gemeinden haben ein Strategiepapier<\/h3> Verena Wisthaler weist darauf hin, dass die Südtiroler Gemeinden in puncto Integration sehr aktiv sind. In vielen Kommunen fehle jedoch ein langfristiges Strategie- bzw. Planungsdokument: Nur 9 von 72 Gemeinden haben ein solches, sagt Wisthaler. Integrationsreferenten seien die wichtigsten Ansprechpersonen. „Sie sind sehr aktiv und motiviert, sehr oft aber Einzelkämpfer und es fehlt der politische Rückhalt in vielen Gemeinden“, weiß die Eurac-Forscherin.<BR \/><BR \/>In den meisten Gemeinden gebe es kein ausreichendes Budget für Integrationsmaßnahmen; vor allem aber sei das Budget meist an Projekte gebunden und somit nicht langfristig garantiert oder abrufbar.