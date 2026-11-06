Der israelische Präsident Yitzhak Herzog will am Sonntag voraussichtlich den Auftrag zur Regierungsbildung erteilen. Es gilt als wahrscheinlich, dass er an den 66-jährigen Oppositionspolitiker Eisenkot geht. In zweitägigen Konsultationen Herzogs mit den Parteien im neuen Parlament hatte sich aufgrund der jeweiligen Empfehlungen eine Mehrheit von 67 der 120 Abgeordneten für Eisenkot abgezeichnet.<BR \/><BR \/>„Die Konsultationen im Amtssitz des Staatspräsidenten haben ein klares Bild gezeichnet, das keinen Raum für Zweifel lässt: Eine absolute Mehrheit der Knesset-Abgeordneten unterstützt einen Wechsel sowie meine Amtszeit als Premierminister“, schrieb Eisenkot. Bei der Parlamentswahl Ende Oktober wurde die rechtskonservative Likud-Partei von Regierungschef Benjamin Netanyahu mit 27 von insgesamt 120 Sitzen stärkste Partei in der Knesset, gefolgt von der Mitte-Partei Yashar Eisenkots mit 21 Mandaten.