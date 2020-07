Eklat im Landtag: Opposition verlässt geschlossen den Saal

Eigentlich hätte Franz Ploner vom Team K am Donnerstag im Rahmen der Plenarsitzung die Ergebnisse der Beratungen innerhalb der Opposition bekannt geben sollen, für die die Landtagssitzung unterbrochen worden war.Ihm wurde aber von Landtags-Präsident Josef Noggler nicht das Wort erteilt, da es keine Wortmeldung zum Fortgang der Arbeiten sei, sondern zum Untersuchungsausschuss.Dafür hagelte es Kritik: Alessandro Urzì (L’Alto Adige nel cuore - Fratelli d’Italia) erklärte, man wisse ja noch nicht, was Ploner sagen wolle. Brigitte Foppa (Grüne) gab zu bedenken, dass es Usus sei, über Beratungen, für die eine Unterbrechung der Landtagssitzung verlangt wurde, zu berichten.Es war Sven Knoll von der Süd-Tiroler Freiheit, der schließlich verkündete, dass die Opposition unter diesen Umständen den Saal verlassen werde – was sie auch tat.Da die Opposition auch am Nachmittag nicht in den Sitzungssaal zurückkehrte, musste die Sitzung für beendet erklärt werden.Indes versammelte sich die Opposition um 15 Uhr zu einer gemeinsamen Pressekonferenz, auf der Franz Ploner ihre Stellungnahme vorlas. „Es liegt an der Mehrheit, ein konstruktives Weiterarbeiten zu ermöglichen, indem eine reguläre Fortführung des U-Ausschusses so wie geplant ermöglicht wird.“So etwas habe sie noch nie erlebt, erklärte Brigitte Foppa von den Grünen: „Es war ein schwerer Schritt, den Saal zu verlassen, aber wenn man uns nicht hören will, dann müssen wir handeln“, so die Abgeordnete.„Wir wissen nicht, wie lange die Arbeit im U-Ausschuss unterbrochen wird. Ich vermute mal bis nach den Gemeindewahlen. Wir sind jetzt am Tiefstpunkt angelangt. Dass die Kontrollfunktion nicht zugelassen wird, ist nicht akzeptabel.“Auch Sven Knoll von der Süd-Tiroler Freiheit schlug in dieselbe Kerbe: „Wir verlangen nichts Außergewöhnliches, sondern etwas, das in einer Demokratie selbstverständlich sein sollte: Dass wir unserer Kontrollfunktion, unserer Arbeit nach kommen dürfen.“Das Verlassen des Saales sei die stärkste Waffe der Opposition: „Wenn wir bei Gesetzgebungsausschüssen aufstehen und gehen, bringt die Mehrheit kein Gesetz mehr durch. Und das werden wir auch, wenn sich die Lage nicht ändert.“Paul Köllensperger erklärte, es sei der Eindruck entstanden, die Mehrheit wolle etwas verbergen. „Dass sich die Regierung nicht kontrollieren lassen will, ist ein Skandal, und das werden wir so auch nicht hinnehmen. Die Opposition war selten so geeint, wie sie es jetzt ist. Wir werden harte Maßnahmen treffen.“

lpa/liz