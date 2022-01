EMA: 4. Dosis für gefährdete Personen – Impfung für Schwangere sicher

Eine zusätzliche Auffrischungsimpfung könnte bei „Menschen mit stark geschwächtem Immunsystem“ notwendig werden, so Cavaleri.Wichtig sei aber der Zeitpunkt: Die Wiederholung von Auffrischungsimpfungen in kurzen Abständen könnte nämlich die Wirksamkeit der Impfung beeinträchtigen. Aus diesem Grund sei es womöglich sinnvoll, die 4. Dosis erst mit dem Beginn der Erkältungssaison zu verabreichen, wie es bei der Grippeimpfung der Fall ist, so Cavaleri.Für die Gesamtbevölkerung gebe es derzeit hingegen keine Anhaltspunkte für die Notwendigkeit einer vierten Dosis.Auch bekräftigte der EMA-Experte die Sicherheit der Corona-Impfstoffe bei Schwangeren. Die detaillierte Überprüfung mehrerer Studien, an denen etwa 65.000 schwangere Frauen beteiligt waren, habe keinen Hinweis auf ein erhöhtes Risiko von Schwangerschaftskomplikationen nach einer Corona-Impfung gegeben, heißt es von der EMA.

stol/ansa