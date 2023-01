Emeritierter Papst Benedikt XVI. im Petersdom aufgebahrt

Letzte Worte „Herr, ich liebe dich“

Benedikt XVI. war von 2005 bis 2013 Oberhaupt der katholischen Kirche, ehe er mit seinem Rücktritt für eine Sensation sorgte. Danach lebte er im Kloster Mater Ecclesiae in den Vatikanischen Gärten, in dessen Kapelle er am Sonntag aufgebahrt lag.Vatikan-Sprecher Matteo Bruni erklärte gegenüber Journalisten, dass letzte Worte von dem Krankenpfleger, der über Joseph Ratzinger wachte, vernommen worden seien. „Herr, ich liebe dich“, waren demnach die letzten Worte, die Benedikt XVI. in der Nacht vor seinem Tod am Samstag auf Italienisch sprach.