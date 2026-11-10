Der Vorschlag erfolgt nach der Verabschiedung des sogenannten Valditara-Gesetzes auf staatlicher Ebene, das (auf fatale Weise) Sexualerziehung in Kindergärten und Grundschulen verbietet und sie an Mittel- und Oberschulen von der schriftlichen Zustimmung der Eltern abhängig macht.<BR \/><BR \/>Für die Grünen ist es daher von grundlegender Bedeutung, Familien zu unterstützen, wie aus einer Aussendung der Partei hervorgeht: „Viele Eltern würden diese Themen gerne mit ihren Kindern besprechen, wissen aber nicht immer, wie sie das tun sollen oder an wen sie sich wenden können. Wir dürfen die Familien damit nicht alleinlassen. Im Gegenteil: Wir müssen ihnen verlässliche Informationen und die Unterstützung qualifizierter Fachleute zur Verfügung stellen“, erklärt Brigitte Foppa, Erstunterzeichnerin des Beschlussantrags.<BR \/><BR \/>Die Grünen wollen, dass ein Bildungsprogramm für Eltern und Erziehungsberechtigte ausgearbeitet wird, das auch spezifische Schulungsangebote zur Prävention von geschlechtsspezifischer und sexualisierter Gewalt umfasst. Die Angebote sollen leicht zugänglich, möglichst kostenlos und in Zusammenarbeit mit Beratungsstellen, Familienverbänden und fachlich kompetenten Organisationen umgesetzt werden.<BR \/><BR \/>„Respekt, Einvernehmlichkeit sowie das Bewusstsein für den eigenen Körper und die eigenen Gefühle zu vermitteln, ist eine Aufgabe, die die gesamte Gemeinschaft betrifft. Wir müssen in die Weiterbildung von Eltern investieren, um die Gewaltprävention zu stärken und Kindern und Jugendlichen wichtige Werkzeuge an die Hand zu geben, mit denen sie gesunde Beziehungen aufbauen und Gefahrensituationen erkennen können“, erklären die Grünen-Abgeordneten Brigitte Foppa, Madeleine Rohrer und Zeno Oberkofler abschließend.