Empörung in Italien wegen Berlusconis-Aussagen zu Selenskyj

Regierung sichert Ukraine Unterstützung zu

Außenminister Antonio Tajani beteuerte, dass seine Partei für die Unabhängigkeit der Ukraine eintrete. - Foto: © ANSA / FABIO FRUSTACI / Z23

Scharfe Kritik der Opposition

Carlo Calenda kritisierte Berlusconis „Putinismus“. - Foto: © ANSA / MATTEO BAZZI

Moskau: „Das sind Dinge, die die Italiener betreffen“

Wenn Selenskyj die Angriffe auf die beiden separatistischen Republiken des Donbass eingestellt hätte, wäre es nicht zum Krieg gekommen, argumentierte Berlusconi, wie berichtet, am Sonntag vor Journalisten in Mailand.„Daher beurteile ich das Verhalten dieses Herrn sehr, sehr negativ“, sagte der 86-jährige Chef der konservativen Partei . „Daher beurteile ich das Verhalten dieses Herrn sehr, sehr negativ“, sagte der 86-jährige Chef der konservativen Partei Forza Italia, die der italienischen Regierung angehört. Berlusconi forderte zudem die USA auf, Druck auf Selenskyj auszuüben. Zugleich drohte er, Waffenlieferungen an die Ukraine einzustellen und versprach ein massives Hilfsprogramm, falls die Ukraine einem sofortigen Waffenstillstand zustimme.Melonis Büro erklärte am Sonntag in Rom, die italienische Regierung unterstütze die Ukraine „fest und überzeugt“. Die Regierungschefin will noch im Februar nach Kiew reisen.Italiens Außenminister Antonio Tajani, wie Berlusconi Mitglied der Forza Italia, erklärte auf Twitter, die Partei sei „immer für die Unabhängigkeit der Ukraine eingetreten, an der Seite Europas, der NATO und des Westens“.Die oppositionelle Demokratische Partei (PD – Partito Democratico) sparte nicht mit Kritik am Ex-Premier. Kritisch zeigte sich auch der Chef der oppositionellen Partei Azione, Carlo Calenda.„Berlusconi fängt wieder mit seinem Putinismus an, der in völligem Gegensatz zur EU steht, zur Regierung, der er angehört, und zum Außenminister, der ebenfalls ein Vertreter seiner Partei ist“, so Calenda.Aus Moskau kam vorerst eine gemäßigte Reaktion. „Es steht mir nicht zu, über Berlusconi zu urteilen, das sind Dinge, die die Italiener betreffen. Ich beschränke mich auf die Fakten, und die besagen, dass Russland acht Jahre lang, seit 2014, auf die Umsetzung der Minsker Vereinbarungen für den Frieden in der Ukraine bestanden hat“, so die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa.Der viermalige Premier Berlusconi, der sich bis zum Einmarsch Russlands in die Ukraine oft seiner Freundschaft mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin rühmte, hatte bereits im vergangenen September für Aufsehen gesorgt. Damals meinte er, Putin sei in den Krieg hineingedrängt worden und wollte „anständige Leute“ an der politischen Spitze der Ukraine einsetzen.