Ende April soll Maskenpflicht in Innenräumen wegfallen

„Die Pandemie neigt sich dem Ende zu“, sagte Sileri. Wenn sich die Corona-Lage so weiterentwickle, dann könne man Ende März bereits wieder den Normalbetrieb in den Krankenhäusern in Italien aufnehmen, so der Staatssekretär in einem Interview.Man müsse zwar noch etwas zulegen bei den Booster-Impfungen, aber „das Schlimmste liegt hinter uns“, so Sileri. Da die Entwicklung so erfreulich ist, könne er sich vorstellen, den Grünen Pass ab April schrittweise abzuschaffen. Welche Lockerungsschritte die italienische Regierung ab April genau plant, lesen Sie hier. Und noch eine Neuigkeit kündigte Sileri an: „Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Maskenpflicht in den Innenräumen nach Ostern oder spätestens Anfang Mai fällt“, so der Staatssekretär.

stol