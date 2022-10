Energie: Kompatscher, Beiträge, Abschläge und Einsparungen

Die Landesregierung wird sich noch mit den Sozialpartnern und sozialen Körperschaften treffen, um die möglichen Maßnahmen zu besprechen.Das Land wird sich bei den lokalen Strombetreibern mit öffentlicher Beteiligung für einen Verzicht auf Gewinnausschüttung einsetzen. Außerdem, so Kompatscher, will das Land selbst den eigenen Verbrauch senken und, wo möglich, auf erneuerbare Energieträger umsteigen. Die Ziele des Klimaplans sollen deshalb so rasch wie möglich umgesetzt werden.Weiter Spielräume gibt es mit der Bildung von Energiegemeinschaften und beim Ausbau der Mittelspannung in Südtirol. Das Maßnahmenpaket und dem entsprechenden Budgetrahmen kommen dann in den Landtag.