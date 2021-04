Entscheidende Wahl in Bulgarien: Opposition hofft auf Wandel

Die Wahl galt als Referendum über die politische Zukunft des bürgerlichen Ministerpräsidenten Boiko Borissow, der mit einer Unterbrechung seit 2009 regiert. Meinungsforscher räumten seiner Partei GERB, die im EU-Parlament zur Europäischen Volkspartei (EVP) gehört), gute Chancen ein, stärkste politische Kraft zu werden. Die aus den früheren Kommunisten hervorgegangenen Sozialisten können damit rechnen, zweitstärkste Kraft zu werden. Ins Parlament dürften bis zu sieben, teils untereinander verfeindete Parteien einziehen. Die Regierungsbildung gilt als kompliziert.Die Opposition aus Sozialisten und Protestparteien forderte die Bürger am Wahltag noch einmal auf, für einen politischen Wandel im ärmsten EU-Land zu stimmen.Bei der Wahl galten wegen Corona zahlreiche Hygiene-Regeln. In Krankenhäusern und für Menschen unter Quarantäne gab es mobile Wahlurnen mit Teams in Schutzkleidung. Sie trugen Masken und Helme.

dpa