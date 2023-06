Entwicklungszusammenarbeit: Land unterstützt Verein „Caritas y Mision“

Land Südtirol ermöglicht Schulbau, Einrichtung, aber auch Viehzucht-Projekte

In den vergangenen Jahren hat sich der Südtiroler Verein „Caritas y Mision“ in der Entwicklungszusammenarbeit engagiert. So wurden im Zeitraum 2016 bis 2018 sieben Projekte in der Demokratischen Republik Kongo umgesetzt, darunter mehrere Bildungsinitiativen. Darüber hat der Direktor der größten katholischen Sekundarschule der kongolesischen Stadt Goma „Collège Mwanga“, Abbé Floribert Malemo am heutigen Mittwoch in Bozen dem Landeshauptmann Arno Kompatscher berichtet.Kompatscher betonte, das Ziel in der Entwicklungszusammenarbeit des Landes Südtirol sei immer, die Menschen in den Partnerländern zu einem eigenständigen Leben zu befähigen: „Dies gilt auch am Beispiel der unterstützten Schule in Goma, deren Ziel es immer war, die bedürftigsten Schülerinnen und Schüler sowie deren Familien in ihrer Selbstständigkeit zu unterstützen.“ Der Landeshauptmann sicherte zu, dass das Land Südtirol im kommenden seine Unterstützung auch auf die Entwicklung im Tourismusbereich ausdehnen werde.Malemo berichtete über die „erfolgreiche Umsetzung der aus Südtirol finanzierten Aktivitäten, in deren Folge die Anzahl der Schülerinnen und Schüler in den vergangenen Jahren signifikant angestiegen ist“. So habe sich die Schülerzahl verdreifacht und liege nun bei 1900. Wichtig dabei sei unter anderem der Bau des Schulgebäudes gewesen, in dem Klassenräume und Werkstätten untergebracht sind. Ausgestattet wurde die Schule zudem mit Computern für einen Computerraum und Büchern für die Schulbibliothek. Das Land Südtirol hat zudem eine Reihe von weiteren Projekten unterstützt, unter anderem zur Entwicklung der Viehzucht.Abbé Malemo hält sich immer wieder in Südtirol auf und kennt das Land gut: Er beherrscht alle drei Landessprachen Deutsch, Italienisch und Ladinisch und ersetzt Priester Südtiroler Pfarreien im Falle von Abwesenheiten.