Seit Monaten schwelt der Streit zwischen den Lehrpersonen und dem Land. Der Grund: Die Löhne seien zu niedrig. Die Lehrer machten daraufhin mit einem Boykott auf sich aufmerksam – sie wollen bis auf Weiteres keine Schulausflüge mehr machen. Der Protest war groß: Von Seiten der Eltern, der Schüler selbst, aber auch des Landes. <BR \/><BR \/><embed id="dtext86-72567900_quote" \/><BR \/><BR \/>Doch dabei soll es bleiben – zumindest vorerst, wie Bernadette Eppacher, Grundschullehrerin in Sand in Taufers und Sprecherin der Initiative „Bildung am Abgrund“ gegenüber STOL betont: „Der Zeitpunkt, an dem wir wieder zur normalen Tagesordnung übergehen, ist noch lange nicht erreicht“, sagt sie. <BR \/><BR \/>Eppacher meint damit, dass die von der Landesregierung angekündigten 110 Millionen Euro, die in den kommenden drei Jahren für höhere Gehälter zur Verfügung gestellt werden sollen, nicht ausreichen würden. „Das ist ein erster Schritt, aber noch viel zu wenig“, sagt die Grundschullehrerin. <BR \/><BR \/>„Die 110 Millionen Euro sind zu gering, um die Gehälter nachhaltig auf ein Niveau zu bringen, das für Akademiker angemessenes ist und auch den gestiegenen Anforderungen entspricht.“ Auch für Grundschullehrpersonen sei seit über 20 Jahren ein 5-jähriges Hochschulstudium Voraussetzung. <BR \/><BR \/> „Was es jetzt bräuchte, ist ein konkreter Plan, wie es weitergehen soll.“ Sprich: Eppacher möchte von der Landesregierung einen nachhaltigen und langfristigen Schritt-für-Schritt-Plan für die kommenden Jahre, in dem festgeschrieben wird, dass es pro Jahr so und so viel an Gehaltsanpassung geben wird. <BR \/><BR \/><embed id="dtext86-72567901_quote" \/><BR \/><BR \/>„Das“, so Eppacher, „wäre ein vernünftiger Plan, auf dem man eine Verhandlungsbasis aufbauen könnte“. Die 110 Millionen Euro hingegen seien zu wenig. Damit lasse man sich nicht abspeisen. „Das Lohnniveau, das wir als Lehrer in Südtirol haben, entspricht nicht einem Akademiker-Niveau“, sagt sie. <BR \/><BR \/>Man braucht nur über die Grenze nach Nordtirol schauen, dann sehe man, um wie viel mehr dort eine Lehrperson verdiene. „Der Unterschied ist riesig“, so Eppacher. „Nach der Inflationsanpassung beträgt der Unterschied zu den Gehältern in Nordtirol immer noch rund 700 Euro netto für Einsteiger und rund 1.600 Euro in der höchsten Stufe ((Grundschule, auf 13 Monate berechnet, Anm.d. Red.).“<BR \/><BR \/>Und was die Schulausflüge angelangt, sagt sie: „Das entscheidet natürlich jedes Lehrerkollegium für sich selbst.“ Aber: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass zum jetzigen Zeitpunkt jemand darüber nachdenkt, Schulausflüge zu organisieren.“ Zudem sei dies ein organisatorischer Kraftaufwand, der nicht von heute auf morgen bewältigt werden könnte. „Das muss langfristig geplant werden“, sagt Eppacher. <BR \/><BR \/>Alles beim Alten also, sozusagen: Die Fronten zwischen Land und Lehrerschaft sind nach wie vor verhärtet – und Schulausflüge wird es wohl weiterhin eine Weile nicht geben.