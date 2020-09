Eppan: Wilfried Trettl als Bürgermeister bestätigt

62,5 Prozent sprachen ihr Vertrauen wieder Wilfried Trettl aus, der nun seine letzte Amtsperiode antritt.11.992 Wahlberechtigte konnten am Sonntag und Montag ihre Stimme abgeben, 69,39 Prozent taten dies auch. Sie konnten zwischen 71 Kandidatinnen und Kandidaten aus 6 Listen wählen.12 der insgesamt 27 Sitze des Eppaner Gemeinderats gingen vor 5 Jahren an die SVP, 9 Sitze an die Bürgerliste Eppan, jeweils 2 Sitze an den PD und „Pro Eppan-Appiano“ sowie jeweils ein Sitz an die Freiheitlichen und die Süd-Tiroler Freiheit. Die Lega Nord ging 2015 leer aus, sie traten in diesem Jahr nicht mehr an.

stol