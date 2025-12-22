Das Bild sei daher ohne Änderung ‌oder Schwärzung wieder veröffentlicht worden. Der stellvertretende Justizminister Todd Blanche hatte zuvor erklärt, das Foto sei wegen ‌Bedenken hinsichtlich der abgebildeten Frauen entfernt worden. <BR \/><BR \/>Dies habe „nichts mit Präsident Trump zu tun“, sagte Blanche am Sonntag im Sender NBC. ⁠Das Foto zeigt einen Schreibtisch mit einer geöffneten Schublade, in der ein Bild von Trump mit mehreren Frauen liegt.<h3>\r\nUmfangreiche Schwärzungen<\/h3>Das Justizministerium ‌hatte am Freitag <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/epstein-akten-tausende-fotos-und-dokumente-veroeffentlicht" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Tausende von Dokumenten im Zusammenhang mit Epstein veröffentlicht,<\/a> der 2019 im Gefängnis Suizid beging. Die ‍Veröffentlichung stieß jedoch auf Kritik, unter anderem von einigen ​Republikanern, wegen umfangreicher Schwärzungen und weniger Dokumente, die Trump erwähnen, obwohl seine Freundschaft mit Epstein öffentlich bekannt war. ​Der demokratische Minderheitsführer im Repräsentantenhaus, Hakeem Jeffries, forderte ‌eine „vollständige und umfassende ⁠Untersuchung“. Trump selbst wird kein Fehlverhalten vorgeworfen. Er hat ‌bestritten, von Epsteins Verbrechen gewusst zu haben.