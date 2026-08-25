Maxwell hatte argumentiert, während des Verfahrens und der Urteilsverkündung 2021 seien ihre verfassungsmäßigen Rechte verletzt worden. Maxwell ist in den USA die einzige, die im Epstein-Skandal gerichtlich verurteilt wurde. Ihre Forderungen nach einer Begnadigung durch Präsident Donald Trump sind bisher ins Leere gelaufen.<BR \/><BR \/>Maxwell unterhielt in den 1990er-Jahren eine Beziehung mit Epstein. Mit ihrer Hilfe soll der bis in höchste Kreise von Politik und Wirtschaft vernetzte US-Investor mehr als tausend Minderjährige und junge Frauen missbraucht und teils an Prominente weitergereicht haben. Epstein war erstmals 2008 wegen Anstiftung einer Minderjährigen zur Prostitution verurteilt worden. Wegen eines umstrittenen Deals mit der Staatsanwaltschaft erhielt er damals eine nur 18-monatige Haftstrafe.<BR \/><BR \/>2019 wurde er erneut festgenommen, unter anderem wegen des Verdachts auf sexuellen Missbrauch von Minderjährigen. Im August 2019 wurde er erhängt in seiner New Yorker Gefängniszelle gefunden, nach offiziellen Angaben nahm er sich das Leben.