Er will Nals zukunftsfit machen

Ludwig Busetti: Ich war mein ganzes Leben lang eng verbunden mit meinem Heimatdorf Nals. Dabei durfte ich in sehr vielen Funktionen und Gremien mitarbeiten und habe mich immer mit ganzem Herzen für unser Dorf eingesetzt. Eigentlich wollte ich nach meiner letzten Amtsperiode als Bürgermeister etwas kürzertreten. Nach den unglücklichen Ereignissen bei den letzten Wahlen wollte ich das Dorf nicht im Stich lassen und habe mich zu einer erneuten Kandidatur entschlossen. Zudem müssen in Nals in nächster Zeit noch einige größere Projekte abgeschlossen werden, bei denen meine langjährige Erfahrung sicher von Vorteil ist. Deshalb spüre ich die Verantwortung, den anstehenden Generationenwechsel mit meiner Erfahrung zu begleiten. Es ist an der Zeit für eine Verjüngung und Erneuerung in Gemeinderat und -ausschuss. Deshalb freute es mich ganz besonders, dass auf unserer Liste drei Viertel der Kandidaten neu im Gemeinderat vertreten wären. Diese Erneuerung möchte ich mit meinem Einsatz und meiner Energie noch begleiten.Ludwig Busetti: Die SVP hat in Nals in der Vergangenheit wirklich sehr gut gearbeitet. Wo viel Licht ist, ist natürlich auch etwas Schatten und nicht alle Vorhaben konnten vollständig erreicht oder müssen noch abgeschlossen werden. Wahrscheinlich haben wir es auch etwas verabsäumt, die Bevölkerung umfassend über die durchgeführten Tätigkeiten zu informieren. Aber wir konnten – ich denke auch wegen meiner Mitarbeit und meines Einsatzes – in Nals in den letzten Jahren sehr viel erreichen. Wir haben eine sehr gut ausgestattete Sportzone, um die uns Bürger gar einiger anderer Gemeinden beneiden. Hervorheben möchte ich auch die neue Wohnbauzone Nontl, die Renovierung des Festplatzes und die Friedhofserweiterung.Zusammenfassend kann ich feststellen, dass wir in Nals in den letzten Jahren immer sehr hohe Investitionen getätigt haben – dabei aber von den Bürgern stets außerordentlich niedrige Gebühren eingehoben haben und trotzdem eine geringe Verschuldung aufweisen.Wir haben nämlich stets - und meistens mit Erfolg – versucht, öffentliche Finanzierungsquellen zu suchen und zu finden, die den Gemeindehaushalt nicht belasten. Ich habe Nals nicht nur im Kopf, sondern im Herzen! Ich bin zwar von Beruf Landwirt, aber ich habe mich stets für das ganze Dorf eingesetzt.Busetti: Nals hat in den letzten Jahren eine beeindruckende Entwicklung durchgemacht und ist in wenigen Jahren auf knapp über 2000 Einwohner angewachsen. Das beweist, dass Nals ein lebenswertes Dorf ist und über eine hohe Wohnqualität verfügt. Für eine größere Bevölkerung braucht es angepasste Infrastrukturen. Diese Anpassungen sind zum großen Teil in die Tat umgesetzt, einige noch ausständig. Nals muss ein lebendiger Ort zum Leben bleiben und darf kein Schlafdorf werden. Deshalb ist mir die Förderung von Veranstaltungen und Vereinen so wichtig, denn diese halten ein Dorf lebendig. Auch stehen wir der Neuansiedlung von Geschäften und Betrieben grundsätzlich positiv gegenüber. Dies soll allen Nalser Bürgern zugute kommen und eine funktionierende Nahversorgung garantieren. Weiters ist ein schneller Internetanschluss für die Betriebe und für die Bürger sehr wichtig. Die Realisierung des Glasfasernetzes ist auf der Zielgeraden und muss endlich abgeschlossen werden.Unsere Gesellschaft wird immer älter und auch das ist eine große Herausforderung für die Zukunft. Für die Realisierung der Idee eines betreuten Wohnens wurden bereits erste Gespräche mit den Verantwortlichen der Stiftung St. Elisabeth der Lichtenburg geführt, wo bereits die Kindertagesstätte untergebracht ist. Dort könnte ein tolles Miteinander mehrerer Generationen verwirklicht werden. Künftig braucht es mehr Information und Kommunikation mit den Bürgern. Das möchten wir mit Informationsveranstaltungen, mit vermehrter Presseaktivität und mit stärkerer Nutzung digitaler Medien erreichen. Zudem stellt die Ausarbeitung des Gemeinde- und Landschaftsentwicklungsplans eine wichtige Weichenstellung für die Zukunft dar. Dabei liegt uns eine nachhaltige, weitsichtige und attraktive Weiterentwicklung von Nals am Herzen. Die Förderung lokaler Kreisläufe und nachhaltiges Wirtschaften sollen Nals zukunftsfit machen.Busetti: Gefühlt brennt der Bevölkerung die Verkehrsberuhigung und -sicherheit inklusive Parkplatzordnung unter den Nägeln. Wir haben bisher stets an die Vernunft appelliert, leider mit wenig Erfolg. Wir werden deshalb wegen einiger undisziplinierter Verkehrsteilnehmer nicht umhinkommen, Maßnahmen zu setzen.Wichtigstes Bauvorhaben ist der geplante Ausbau der Sport- und Erholungszone. Dafür wollen wir ein Konzept für ein neues Sportgebäude erstellen, in dem eine neue Filteranlage für das Schwimmbad, die Sportplatz-Bar sowie eine Kegelbahn Platz finden soll. Das Konzept soll in enger Zusammenarbeit mit den Sektionen des Sportvereins erarbeitet werden.

