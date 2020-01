Erasmus: Mehr als 10 Millionen Teilnehmer seit Gründung

Am europäischen Austauschprogramm Erasmus haben inzwischen mehr als 10 Millionen junge Leute teilgenommen. Damit sei Erasmus „ein besonders greifbarer Erfolg der EU“, sagte EU-Bildungskommissarin Marija Gabriel am Dienstag in Brüssel.Das 1987 ins Leben gerufene Programm bringe „Menschen auf dem gesamten Kontinent zusammen“.