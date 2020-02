Erdogan öffnet Tore: Tausende Flüchtlinge an den EU-Grenzen

Die Türkei hat nach eigenen Angaben Tausende Flüchtlinge die Grenze zur EU passieren lassen. „Wir haben die (Grenz-)Tore gestern geöffnet“, sagte Erdogan am Samstag in Istanbul. Seit Freitag seien 18.000 Flüchtlinge über die türkische Grenze in die EU gekommen, sagte er. Mit Samstag könnten es bis zu 30.000 werden.„Wir werden die Türen in nächster Zeit nicht schließen, und das wird so weitergehen“, ergänzte er.