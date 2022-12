26 weitere Studientitel werden anerkannt

26 weitere Studientitel anerkannt

Österreich und Italien haben in dieser Woche in Wien wieder über die gegenseitige Anerkennung von Studientiteln verhandelt. Am Dienstag, 13. Dezember 2022, fand im Außenministerium die 27. Sitzung der bilateralen Expertenkommission Italien-Österreich für die Anerkennung von akademischen Titeln in Anwendung von Artikel 10 des Abkommens zwischen der Republik Italien und der Republik Österreich von 1952 statt.Erfolgreich verhandelt wurde über die Anerkennung und die Gleichwertigkeit von zusätzlichen 6 Bachelor-, 10 Masterstudien und 10 Lehramtsstudiengänge vor allem im naturwissenschaftlichen Bereich.Die ausverhandelte Anerkennung dürfte in Kürze mit einem Notenwechsel zwischen der Republik Österreich und der Italienischen Republik rechtskräftig werden.Achammer bewertet das Verhandlungsergebnis als großen Erfolg: „Die Anerkennung von 26 weiteren Studientiteln ist ein großartiges Verhandlungsergebnis, das den Südtiroler Studierenden in Österreich zugutekommt.“„Die rechtliche Grundlage garantiert ein sehr schlankes Anerkennungsverfahren für die Absolventinnen und Absolventen“, so Achammer.Besonders die Anerkennung weiterer Lehramtsstudien naturwissenschaftlicher Fächer sei erfreulich, zumal zahlreiche Südtiroler Studierende diese Ausbildungen abschließen und in der Schule dringend gebraucht werden, sagt der Landesrat.„Auch anerkannt wird zukünftig beispielsweise die neue Form des Integrierten Studiums der Rechtswissenschaften in Innsbruck.“