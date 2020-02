Ergebnisse der Wahl vor der Wahl

In mehreren Gemeinden hat es am Sonntag eine SVP-Bürgermeister-Vorwahl gegeben – die „Dolomiten“ berichten am Montag ausführlich darüber: In Naturns gewann Jonas Christanell vor Zeno Christanell; beide bewerben sich am 3. Mai um das Bürgermeisteramt. Astrid Pichler ist aus dem Rennen.