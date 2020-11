Eritreas Hauptstadt von Äthiopien aus beschossen

Der äthiopische Ministerpräsident Abiy Ahmed erhielt für seine Bemühungen 2019 den Friedensnobelpreis. Abiy hat Äthiopien wirtschaftlich und politisch geöffnet, die ethnischen Unruhen jedoch nicht in den Griff bekommen. Vor gut einer Woche brachen diese wieder offen aus. Es kam zu Kämpfen im Norden des Landes. Dort liefert sich die Regierung einen Konflikt mit einer ethnischen Gruppe, die das Land über Jahrzehnte beherrschte.In der Region regiert die Tigray Volks Befreiungsfront TPLF, einst die dominante politische Kraft im Land. Die Führung in Tigray hatte am Dienstag erklärt, Eritrea habe Soldaten über die Grenze geschickt, um die Regierung von Abiy zu unterstützen. Beweise legte sie nicht vor. Eritrea wies die Vorwürfe zurück. Am Samstag drohte die TPLF damit, Ziele in Eritrea anzugreifen.Wegen der Kämpfe sind Tausende in den benachbarten Sudan geflohen. Hunderte auf beiden Seiten kamen ums Leben.

apa