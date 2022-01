Erleichterungen für Geboosterte: Landesregierung heißt das gut

Im Vorjahr war die Krankenhausbelastung trotz geringerer Infektionszahlen deutlich höher, sagte Gesundheitslandesrat Thomas Widmann am Dienstag (STOL hat berichtet) : „Die Impfung schützt zwar nicht vor einer Infektion, aber sie schützt vor schweren Krankheitsverläufen. Im Vorjahr waren Anfang Jänner 4 Mal so viele Normalbetten in unseren Krankenhäusern belegt, in den Privatkliniken waren es 3 Mal so viele.“ Man bereite sich zwar auch derzeit auf eine stärkere Krankenhausbelastung vor, sei aber zuversichtlich, diese Situation dank einer hohen Impfquote gut bewältigen zu können.Dies werde bestärkt von der Einschätzung des vor Ort tätigen Fachpersonals, das berichtete, dass zwar zahlreiche Patienten wegen der Routinetests in der Notaufnahme als positiv erfasst werden, meist jedoch nach kurzer Zeit wieder nach Hause entlassen werden können. Selbes gelte auch für die Intensivstationen, bei denen sich die Verweildauer vor allem wegen des jüngeren Alters der Patienten verkürzt habe, informierte Landesrat Widmann.Der Gesundheitslandesrat lobte in diesem Zusammenhang auch die Bemühungen auf gesamtstaatlicher Ebene, das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben aufrecht zu erhalten. Dazu zählen mehrere Maßnahmen, die auch in Südtirol übernommen werden. So hat die Landesregierung am Dienstag folgende Entscheidungen des Südtiroler Sanitätsbetriebes gutgeheißen:Voll immunisierte Menschen (dreifach Geimpfte und alle, die den Grundzyklus oder die Genesung innerhalb der vergangenen 120 Tage abgeschlossen haben) können sich künftig nach 7 Tagen wie bisher über einen (negativen) PCR-Test oder neu auch über einen (negativen) Nasen-Rachen-Abstrich (Antigen-Test) in Apotheken, bei Hausärzten und Testzentren freitesten.Bisher war dafür ein PCR-Test nötig. Für Ungeimpfte ist eine Freitestung durch einen PCR-Test nach 10 Tagen Isolation möglich. Auf gesamtstaatlicher Ebene wurde zudem eingeführt, dass geboosterte enge Kontakte keine Quarantäne mehr antreten müssen, sondern bei gleichzeitiger Selbstüberwachung, sprich Testung im Falle von Symptomen, weiterhin ihrer Arbeitstätigkeit nachgehen können. Sie müssen dafür bei Kontakt mit anderen Menschen 10 Tage lang eine FFP2-Maske tragen.Um der anstehenden Impfpflicht für Über-50-Jährige nachkommen zu können, arbeite man derzeit an einer Aufstockung der Impfmöglichkeiten. Ziel sei es, allen eine Impfmöglichkeit bis Ende Jänner zu gewährleisten. Landesrat Widmann informierte zudem über die staatlich vorgesehenen Sanktionen: Über eine Kreuzkontrolle des Gesundheitsministeriums und der Agentur für Einnahmen erhalten die Betroffenen, die ab 1. Februar als ungeimpft aufscheinen, einen Strafbescheid über 100 Euro sowie eine Aufforderung, der Impfpflicht nachzukommen. 600 bis 1500 Euro beträgt die Sanktion für jene Über-50-Jährigen, die ab 15. Februar ohne Super Green Pass (geimpft oder genesen) am Arbeitsplatz angetroffen werden.Abschließend wiederholte der Gesundheitslandesrat seinen Aufruf, sich impfen zu lassen: „Der Vergleich zu den Daten vom Vorjahr zeigt: Die Delta-Variante konnte im großem Becken fischen, die Omikron-Variante hingegen findet dank der Impfungen aufgrund der vielen geimpften Menschen ein weitaus kleineres Becken an ungeschützten – sprich nicht geimpften – Personen vor. Die Impfung schützt somit eine breite Mehrheit vor schweren Verläufen und vor Krankenhausaufenthalten, weshalb ich nochmals meine Bitte wiederhole: Lassen Sie sich impfen!“

lpa/stol