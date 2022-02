„Erleichterungen werden am Donnerstag in Kraft treten“

Zur Erinnerung: Am vergangenen Dienstag hat die Landesregierung vorgeschlagen, die Regeln der Kindergärten an jenen der Grundschulen anzugleichen . Konkret: War es bislang so, dass eine Gruppe bei einem infizierten Kind in den Fernunterricht musste, lautete der Vorschlag der Landesregierung, dass bei bis zu 4 infizierten Kindern weiterhin Präsenzunterricht gewährleistet werden kann für jene Kinder, die geimpft oder genesen sind oder am Screening teilnehmen.Eine weitere Erleichterung, so der Vorschlag der Landesregierung vom vergangenen Dienstag, betrifft die Dauer des Fernunterrichts beziehungsweise Schließung der Kindergartengruppe: Diese sollte von 10 auf 7 Tage verkürzt werden.Damit wolle man garantieren, dass so vielen Schülern wie möglich Präsenzunterricht ermöglich wird und gleichzeitig wolle man die Eltern entlasten, hieß es von der Landesregierung vor einer Woche.Bereits 2 Tage später wurden die Lockerungen jedoch auf Eis gelegt: Man warte auf eine Regelung aus Rom , hieß es. Denn: Auch auf Staatsebene seien Lockerungen in Ausarbeitung. Will heißen: Bislang sind immer noch die alten Regelungen bezüglich Quarantäne und Fernunterricht in Kraft.„Doch diese funktionieren nicht mehr“, sagte Landeshauptmann Arno Kompatscher am heutigen Dienstag nach der Sitzung der Landesregierung. „Es braucht Erleichterungen, das ist kein Zustand mehr.“Rom habe für den morgigen Mittwoch neue Regelungen angekündigt. „Wir wissen aber noch nicht, wie diese ausschauen werden“, so der Landeshauptmann.Werden am Mittwoch aber entgegen aller Ankündigungen keine Erleichterungen bei der Quarantäne und beim Fernunterricht für Schulen und Kindergarten vorgenommen, dann will das Land die eigenen Regeln, die letzten Dienstag auf den Tisch gebracht worden sind, umsetzen und bereits am morgigen Mittwoch in einer Verordnung erlassen.„Diese neuen Regeln treten dann bereits am Donnerstag in Kraft“, so Kompatscher. Wird Rom am Mittwoch aber Erleichterungen beschließen, dann wird Südtirol diese gegebenenfalls übernehmen, „je nachdem, wie weitreichend diese sind“. Am Donnerstag würden jedenfalls so oder so Erleichterungen für Schüler bei Quarantäne und Fernunterricht in Kraft treten.

