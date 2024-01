Schuss bei Silvesterparty: FdI-Abgeordneter in der Kritik

Kritik der Opposition

274 Verletzte in Silvesternacht

Der Mann wurde am Bein verwundet, im Spital behandelt und schwebt nicht in Lebensgefahr. Der Verletzte ist der Schwiegersohn eines Mannes der Eskorte des Justizstaatssekretärs Andrea Delmastro, der mit Pozzolo Silvester feierte. Pozzolo zeigte einigen Anwesenden die Minipistole, die er bei sich trug und für die er einen Waffenschein besitzt, als sich der Schuss wohl versehentlich gelöst hatte.Die Bürgermeisterin von Rosazza ist Francesca Delmaestro, Schwester des Justiz-Staatssekretärs. Die Waffe, die beschlagnahmt wurde, hat die Größe eines Feuerzeugs. „Ich hatte sie herausgenommen, um sie zu zeigen, als sich der Schuss versehentlich löste“, erklärte Pozzolo den Carabinieri. Mehrere Zeugen, die auf der Party anwesend waren, wurden vernommen.Es wird nicht ausgeschlossen, dass der 31-Jährige verletzt wurde, nachdem Pozzolo seine Waffe aus der Tasche gezogen hatte, um einen Schuss in die Luft abzugeben, um das neue Jahr zu feiern. Gegen Pozzolo könnte eine Anklage wegen Verletzung der Aufsichtspflicht erhoben werden.Laut der Nachrichtenagentur Ansa hat Pozzolo bestätigt, dass sich der Schuss aus seiner Waffe gelöst habe, allerdings habe aber nicht er selbst geschossen.Nach dem Vorfall hagelte es Kritik der italienischen Oppositionsparteien an Fratelli d'italia. So forderte die Vorsitzende der Demokratischen Partei, Elly Schlein, von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni eine Stellungnahme: „Diese Inkompetenten sind eine Gefahr für die Sicherheit ihrer Mitmenschen, ganz zu schweigen von der nationalen Sicherheit. Giorgia Meloni sollte unverzüglich klarstellen, welche Maßnahmen sie gegen den Abgeordneten Pozzolo zu ergreifen gedenkt, der mit einer geladenen Pistole in der Tasche auf Partys geht und am Ende eine Person verletzt.“Die 5 Sterne Bewegung forderte, dass „sofort Klarheit über die Geschehnisse in Rosazza und über die Verwundung einer Person durch einen Schuss aus der Waffe eines FdI-Abgeordneten geschaffen wird“.Ironisch kommentierte Ex-Premier Matteo Renzi den Vorfall: „Während die Italiener Risiko spielen, schießt die Führungsriege der Fratelli d'Italia.“In der Silvesternacht wurden in Italien insgesamt 274 Personen verletzt, davon 12 durch Schusswaffen und 262 durch Feuerwerkskörper. Die Zahlen zeigen einen Anstieg gegenüber dem Jahr davor, als es 180 Verletzte gab, wie aus den Daten des Innenministeriums hervorgeht.Zu den Verletzten zählen 64 Minderjährige. Eine 45-jährige Frau wurde in Neapel durch einen Schuss aus einer Waffe getötet, als sie mit ihren Angehörigen Silvester feierte.