Erneut ein Todesopfer bei Unruhen in Neukaldeonien

Das Vorhaben würde nach Ansicht von Unabhängigkeitsbefürwortern den Einfluss der indigenen Bevölkerung zurückdrängen. Die Regierung in Paris hat wegen der angespannten Lage den Ausnahmezustand in den Überseegebiet ausgerufen und 1.000 zusätzliche Sicherheitskräfte entsandt. Bei den Unruhen wurden in den vergangenen Geschäfte geplündert, Barrikaden errichtet und Gebäude und Fahrzeuge in Brand gesetzt.





apa