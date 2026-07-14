Der Vorfall ereignete sich am Montag in der Stadt Biddeford im Staat Maine im Nordosten des Landes. Bei dem Opfer handelt es sich laut Hilfsorganisationen um einen 26-jährigen Kolumbianer. Laut der Generalstaatsanwaltschaft von Maine sollte bei dem Einsatz ein Bescheid zur Abschiebung durchgesetzt werden.<BR \/><BR \/>Als der Verdächtige versucht habe, mit einem Auto in Richtung eines ICE-Beamten zu fliehen, habe dieser das Feuer eröffnet. Der ICE-Beamte sei suspendiert worden. Die US-Bundespolizei FBI leitete Ermittlungen ein. Ein Sprecher der Einwanderungsbehörde bestätigte die tödlichen Schüsse. <BR \/><BR \/>Der Beamte habe „aus Sorge um die öffentliche Sicherheit“ auf das Auto des fliehenden Mannes geschossen. „Der Fahrer des Fahrzeugs wurde getroffen, und die Rettungskräfte wurden sofort alarmiert. Er erlag seinen Verletzungen“, sagte der ICE-Sprecher.