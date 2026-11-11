Der Preisnachlass beläuft sich einschließlich Mehrwertsteuer auf 4,88 Cent je Liter und bleibt bis zum 23. November in Kraft. Die vorherige Regelung war am vergangenen Sonntag ausgelaufen – <b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/tanken-diesel-ab-heute-wieder-teurer" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">hier mehr dazu.<\/a><\/b><h3>\r\nVerbände fordern stärkere Entlastung<\/h3>Den Verbraucherschutzorganisationen geht die Maßnahme allerdings nicht weit genug. Sie begrüßen zwar die Verlängerung des Tankrabatts, sehen aber angesichts der Entwicklung auf dem internationalen Ölmarkt zusätzlichen Spielraum für sinkende Kraftstoffpreise.