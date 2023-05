Erneut Streit über Migrationspolitik zwischen Frankreich und Italien

„Die französische extreme Rechte nimmt sich die italienische extreme Rechte zum Vorbild. Wir müssen ihre Inkompetenz und Ohnmacht anprangern“, sagte Séjourné am Mittwoch der französischen Zeitung „Le Figaro“. Meloni betreibe „viel Demagogie“.Vertreter der italienischen Rechtsregierung reagierten empört auf Séjournés Aussagen. „Ich glaube, dass man die Politik anderer Regierungen nutzt, um interne Rechnungen zu begleichen“, sagte Meloni während eines Besuchs in Prag. Lega-Chef Matteo Salvini bezeichnete Séjournés Äußerungen bei Twitter als „inakzeptabel und beleidigend“.Schon in der vergangenen Woche stritten die beiden Länder über Migration. Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin warf Meloni vor, sie sei unfähig, „die Migrationsprobleme zu lösen, aufgrund derer sie gewählt wurde“. Italienische Politiker reagierten empört darauf.Auch im vergangenen Jahr gerieten Italien und Frankreich aneinander. Italien verweigerte einem Schiff von zivilen Seenotrettern mit Migranten die Einfahrt in einen Hafen auf Sizilien – es fuhr schließlich weiter in den französischen Hafen Toulon. Politiker in Paris erhoben heftige Vorwürfe gegen das Vorgehen Roms.