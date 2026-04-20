Seit Inkrafttreten einer Waffenruhe zwischen dem Libanon und Israel am Donnerstagabend kam es immer wieder zu Zwischenfällen. Die israelische Armee veröffentlichte indes eine Karte mit dem Einsatzgebiet im Südlibanon und einer errichteten „Offensiven Verteidigungslinie“.<BR \/><BR \/> Militärsprecher Avichay Adraee forderte die libanesische Zivilbevölkerung dazu auf, wegen Sicherheitsrisiken bis auf Weiteres nicht in mehrere Grenzdörfer zurückzukehren. Die israelischen Streitkräfte blieben während der geltenden Waffenruhe in dem Gebiet stationiert, teilte das Militär mit.