Erst ab 5 infizierten Kindern in den Fernunterricht

„Mit diesen Änderungen gehen wir weiter als der Staat“, sagte Gesundheitslandesrat Thomas Widmann am Dienstag nach der Sitzung der Landesregierung. So werde Südtirol – falls eine Klasse wegen Infektionsfällen in den Fernunterricht muss – diesen von 10 auf 7 Tage verkürzen.Und: Man wird die Regeln der Kindergärten an jenen der Grundschulen angleichen. Will heißen: War es bislang so, dass eine Gruppe bei einem infizierten Kind in den Fernunterricht musste, ist es jetzt so, dass bei bis zu 4 infizierten Kindern weiterhin Präsenzunterricht gewährleistet werden kann – natürlich unter Einhaltung der Maskenpflicht, der Corona-Tests und der Abstandsregeln.Erst ab 5 infizierten Schülern werde eine Klasse in den Fernunterricht überstellt.„Damit“, so Widmann, „wollen wir garantieren, dass so vielen Kindern wie möglich Präsenzunterricht ermöglich wird und gleichzeitig wollen wir die Eltern entlasten, da diese oftmals nicht mehr ihrer Arbeit nachgehen können, weil die Kinder in Quarantäne sind“.In den Oberschulen bleibt der Präsenzunterricht so lange aufrecht, solange es die Zahl der Infizierten nicht mehr als 50 Prozent beträgt.

sor