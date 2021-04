Biden wird Mitte Juni am G7-Gipfel in der britischen Region Cornwall teilnehmen und im Anschluss am NATO-Gipfel in der belgischen Hauptstadt Brüssel, wie das Weiße Haus am Freitag mitteilte. In Brüssel wird der Präsident demnach auch an einem EU-USA-Gipfel teilnehmen.

apa