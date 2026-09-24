Die Übersiedlung der 94 Flüchtlingsfamilien – mit Bleiberecht – sorgt noch immer für Polemiken. Erst bei der Landtagssitzung von vor zwei Wochen war es zu einem heftigen Schlagabtausch zwischen der zuständigen Landesrätin Rosmarie Pamer und dem Landtagsabgeordneten der Süd-Tiroler Freiheit, Sven Knoll, gekommen. Daraufhin kündigte die Landesrätin an, die Liste der Gemeinden zu veröffentlichen, die bereits eine Bleibe für die betroffenen Familien gefunden haben. „Dies erfolgt Anfang Oktober, wenn wir über den neuesten Stand des Projekts informieren“, teilt Pamer auf Anfrage mit. <BR \/><BR \/>Wie berichtet, haben sich zunächst 66 Südtiroler Gemeinden bereit erklärt, eine Herberge für die Familien zur Verfügung zu stellen – die Liste dieser Gemeinden ist bislang nicht bekannt. Einige hatten bereits eine Wohnung parat, andere haben nach einer passenden Immobilie gesucht oder diese angepasst. „Stand jetzt haben wir 29 Familien eine Wohnung vermittelt“, sagt Pamer. Die Hälfte davon sei bereits in ihr neues Zuhause eingezogen. Jener Teil der 29 Familien, der derzeit noch in Bozen untergebracht ist, soll in den nächsten Wochen folgen. Zwei weitere Familien haben die ihnen zugewiesene Wohnung hingegen abgelehnt. In einer zweiten Phase will das Land weitere Unterkünfte vermitteln. <BR \/><BR \/>Zu den Gemeinden, die bereits eine Flüchtlingsfamilie aufgenommen haben, gehören Welsberg-Taisten, Sterzing und Neumarkt. In Pfatten und Pfalzen wird es in Kürze so weit sein. Wir haben bei den Bürgermeistern nach dem Stand der Dinge gefragt. <h3>\r\nBürgermeister berichten<\/h3>Welsberg-Taisten hat die ihr zugewiesene Flüchtlingsfamilie vergangene Woche aufgenommen, erzählt Bürgermeister <Fett>Dominik Oberstaller<\/Fett>. „Es handelt sich um eine Familie mit drei kleinen Kindern im Kindergarten- bzw. Grundschulalter.“ Eine Privatperson hat eine Wohnung zur Verfügung gestellt, die Gemeinde regelte den Mietvertrag.<BR \/><BR \/>Sterzing war die erste Gemeinde, die im Mai dieses Jahres eine Familie aufgenommen hat: Eine Mutter und ihr Kind wurden in einer Wohnung der Gemeinde untergebracht. Die Familie habe sich sofort integriert, so BM <Fett>Peter Volgger.<\/Fett> Das Kind besucht den Kindergarten, die Mutter war schon 14 Tage nach ihrer Ankunft als Zimmermädchen tätig.<BR \/><BR \/>Die Flüchtlingsfamilie, die vergangene Woche in der Gemeinde Neumarkt angekommen ist, hat große Solidarität vonseiten der Bevölkerung erhalten. Davon erzählt Bürgermeisterin <Fett>Karin Jost<\/Fett>. Die private Wohnung, die angemietet wurde, war nur in Teilen möbliert. Den Rest der Einrichtung haben die Neumarktner selbst gespendet.<BR \/><BR \/>Auch Pfatten hat bereits eine Flüchtlingsfamilie zugewiesen bekommen. Sie kommt in einer Immobilie im Besitz der Gemeinde und der Pfarrei unter. Jedoch muss sich die Familie noch gedulden. Wie Bürgermeister <Fett>Elmar Oberhofer<\/Fett> informiert, werden noch letzte Sanierungsarbeiten durchgeführt. Ende Oktober sollte die Wohnung bereit sein.<BR \/><BR \/>Die Gemeinde Pfalzen besitzt keine eigenen Wohnungen, weshalb man auf dem Privatmarkt nach einer Immobilie suchte. Die Suche nahm einiges an Zeit in Anspruch, erzählt Bürgermeister <Fett>Roland Tinkhauser.<\/Fett> Nun hat man das passende Objekt gefunden und angemietet. Die fünfköpfige Familie sollte in den nächsten Tagen ankommen.